Пенсионерка из Ленобласти выстрелила владелице собак в лицо в ходе конфликта

Около часа дня 10 сентября в лесном массиве у поселка Вырица между пенсионеркой и 40-летней местной жительницей случился конфликт, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Собаки набросились на пожилую женщину, проходившую мимо. В ответ пенсионерка достала аэрозольный пистолет и выстрелила в сторону животных, следом она выстрелила в лицо владелице, которая начала возмущаться.

Пострадавшая обратилась в больницу с химическим ожогом глаз, где ей оказали помощь и отпустили домой. Обе участницы конфликта впоследствии явились в отдел полиции, были опрошены и отпущены. Аэрозольный пистолет «Добрыня» был изъят.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что показ сигнального пистолета привел к двусторенней потере слуха у юной петербурженки.

Андрей Маркелов