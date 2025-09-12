С места обрыва канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали девять человек

На месте обрыва канатной дороги на Эльбрусе работают три бригады скорой помощи. Девять человек эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

К месту происшествия также направлены три бригады медицины катастроф. В больницах готовы к приему пострадавших, говорится в пресс-релизе. Их число не уточняется.

В результате обрыва погибли двое человек. На канатной дороге проводились работы по подготовке к зимнему сезону. Предварительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Региональная прокуратура начала проверку по факту технической неисправности. Управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.