На Эльбрусе два человека погибли при обрыве канатной дороги

На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге. Погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

ЧП произошло на однокресельной канатке, которую эксплуатирует ООО «МКД Эльбрус».

«Предварительно, причина аварии — сход троса с ролика одной из опор», — заявил господин Коков.

На месте происшествия работают спасатели, «осуществляется эвакуация тел погибших», добавил глава региона. Данные о возможных пострадавших уточняются.