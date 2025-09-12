На Эльбрусе два человека погибли при обрыве канатной дороги
На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге. Погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
ЧП произошло на однокресельной канатке, которую эксплуатирует ООО «МКД Эльбрус».
«Предварительно, причина аварии — сход троса с ролика одной из опор», — заявил господин Коков.
На месте происшествия работают спасатели, «осуществляется эвакуация тел погибших», добавил глава региона. Данные о возможных пострадавших уточняются.