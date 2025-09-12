WSJ: Германия может направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей

Германия планирует направить два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.

11 сентября Bloomberg со ссылкой на источник передавало, что страны НАТО готовят оборонительный ответ из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Польши. Координировать военные вопросы поручено верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Руководство страны возложило вину на Россию. По запросу Варшавы страны альянса применили 4-ю статью, предполагающую начало консультаций, если территориальная целостность одного из членов блока была нарушена. Польша также попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и другую военную помощь. Британия и Франция, в частности, предложили направить польской стороне истребители Eurofighter и Rafale, Чехия — три вертолета Ми-17, Швеция — средства ПВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».

Анастасия Домбицкая