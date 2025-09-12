В Петропавловском парке начали делать основание для пешеходных дорожек

В Ярославле в Петропавловском парке началось благоустройство. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз благоустройства

Фото: мэрия Ярославля Эскиз благоустройства

Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что благоустройством парка занимается «Горзеленхозстрой», который выступает заказчиком при заключении контрактов на разные виды работ в парке. Преображение территории разбито на три этапа. На первом провели инвентаризацию зеленых насаждений. В настоящее время работы переходят на второй этап — специалисты обустраивают основание для будущих пешеходных дорожек.

«Работа ведется в строгом сохранении зеленых насаждений, подлежащих охране»,— подчеркнули в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Петропавловском парке воссоздадут голландский парк и историческую беседку, сделают освещение и подсветку руинированных памятников (Богадельни имени Карзинкина и Дома владельцев мануфактуры), поставят скамейки и урны, а также установят копии скульптур из Летнего сада и смонтируют смотровую площадку.

Парк благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Алла Чижова