В Петропавловском парке начали делать основание для пешеходных дорожек
В Ярославле в Петропавловском парке началось благоустройство. Об этом сообщили в мэрии.
Эскиз благоустройства
Фото: мэрия Ярославля
Напомним, что благоустройством парка занимается «Горзеленхозстрой», который выступает заказчиком при заключении контрактов на разные виды работ в парке. Преображение территории разбито на три этапа. На первом провели инвентаризацию зеленых насаждений. В настоящее время работы переходят на второй этап — специалисты обустраивают основание для будущих пешеходных дорожек.
«Работа ведется в строгом сохранении зеленых насаждений, подлежащих охране»,— подчеркнули в мэрии.
Фото: мэрия Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Петропавловском парке воссоздадут голландский парк и историческую беседку, сделают освещение и подсветку руинированных памятников (Богадельни имени Карзинкина и Дома владельцев мануфактуры), поставят скамейки и урны, а также установят копии скульптур из Летнего сада и смонтируют смотровую площадку.
Парк благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».