Черный дым над Тосно объяснили уничтожением пяти авиационных бомб

Очевидцы нашли около железнодорожной платформы под Тосно пять авиационных бомб (ФАБ-100) и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Опасную находку с соблюдением мер безопасности вывез и подорвал пиротехнический расчет Невского спасательного центра. После уничтожения снарядов над полигоном заметили черный дым.

В спасательном ведомстве в очередной раз предупредили жителей, что найденные опасные предметы не стоит трогать руками. Лучше обозначить место подручными средствами и вызвать специалистов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в доме «черного копателя» из Ленобласти нашли целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

Андрей Маркелов