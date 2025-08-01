В доме «черного копателя» из Ленобласти нашли целый арсенал оружия

Полиция наведалась с обыском в дом 60-летнего неработающего жителя деревни Криваши, которого заподозрили в причастности к незаконному обороту оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе визита полицейские нашли почти 400 граммов бездымного пороха, детонирующий шнур, пять минных взрывателей и три взрывателя ручных гранат, сигнальный патрон, гранату «РГ-42», составные части пистолета ТТ, пневматическое спортивное ружье 1956 года выпуска и обрез винтовки Мосина. Все изъятое направили на экспертизу, которая выяснила, что все находки пригодны к эксплуатации.

Жителя Киришского района Ленобласти в итоге задержали. Полиция предполагает, что большую часть арсенала «черный копатель» добыл на местах боев Великой Отечественной войны. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правопорядка накрыли склад с оружием, организованный в слесарной мастерской на шоссе Революции.

Андрей Маркелов