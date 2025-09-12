К 15:00 в первый день голосования явка в Нижнем Новгороде составила 4,14%

Явка на выборах в гордуму Нижнего Новгорода по состоянию на 15:00 в первый день голосования, 12 сентября, составила 4,14%. Такие данные приводятся в информационной системе «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего проголосовали почти 44,7 тыс. нижегородцев. Больше всего явка в процентном соотношении зафиксирована в округе №7 (Автозаводский район) — 7,28%. Самая низкая явка — в округе №14 на территории Канавинского района, там проголосовали всего 439 человек или 1,47%. Как писал «Ъ-Приволжье», на думских выборах в 2020 году общая явка составила 15,62%.

В целом по Нижегородской области явка на 15:00 сегодня составила 5,6%. Лидирует среди муниципалитетов Саров, где на избирательные участки пришли уже 24,46%.

Голосование в регионе проходит в течение трех дней и завершится 14 сентября в 20:00. Избирателям в 29 муниципалитетах предстоит выбрать 428 депутатов.

Ирина Швецова