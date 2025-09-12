Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области начались выборы более 400 депутатов

Выборы депутатов в городские парламенты и советы депутатов начались в Нижегородской области 12 сентября 2025 года. В течение трех дней жителям региона предстоит выбрать 428 депутатов, включая 39 в думе Нижнего Новгорода.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выборы проходят в 29 муниципалитетах, из них 18 — основные выборы в местные парламенты и 11 — довыборы.

Список кандидатов в думу Нижнего Новгорода

Избирателей ждут на 1275 избирательных участках, включая 600 в Нижнем Новгороде. Голосование будет проходить с восьми утра до восьми вечера и завершится 14 сентября.

Кроме Нижнего Новгорода, основные выборы проходят, в том числе, в Дзержинске, Сарове, на Бору, в Балахнинском, Богородском, Павловском и Уренском округах.

Галина Шамберина