В Ижевске начали рисовать мурал Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева

На фасаде жилого дома в ижевском микрорайоне «Столичный» появится портрет дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева, сообщили в пресс-службе администрации города. Уже нанесены первый слой грунта и набросок рисунка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, мурал, посвященный Евгению Кунгурцеву, войдет в серию портретов на фасадах ижевских домов, появившихся в год 80-летия Победы. В городе уже появились изображения военного корреспондента и поэта Мусы Джалиля, снайпера и телефонистки, ефрейтора Татьяны Барамзиной, а также командира звена ночного бомбардировочного полка Нины Ульяненко. Все являются Героями Советского Союза.

Евгений Кунгурцев родился в Ижевске в 1921 году. Он участвовал в Великой Отечественной войны в качестве летчика, затем стал командиром звена и командиром эскадрильи. 23 февраля 1945 года Евгению Кунгурцеву присвоили звание Героя Советского Союза. В марте он попал в плен, но ему удалось сбежать и раздобыть ценные разведданные, после чего ему вручили вторую «Золотую звезду» Героя.