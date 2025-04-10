В Ижевске появятся памятные муралы в честь Героев Советского Союза

Памятные муралы, посвященные четырем Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, появятся в Ижевске ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации города. Портреты героев будут нанесены на фасады жилых домов.

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Мурал, посвящен генералу-майору Александру Сабурову, появится на улице Петрова, 25. На улице Кунгурцева, 2 будет изображен портрет генерала-майора авиации Евгения Кунгурцева. На фасаде дома по адресу город Строителей, 65 появится изображение военного корреспондента и поэта Мусы Джалиля. На улице Т. Барамзиной, 68 изобразят снайпера и телефонистку, ефрейтора Татьяну Барамзину.