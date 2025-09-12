В Челябинске риелтора будут судить за хищение маткапитала на 12 млн рублей

Полиция завершила расследование уголовного в отношении челябинского риелтора, обвиняемой в мошенническом хищении средств материнского капитала. Размер ущерба превышает 12 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, 37-летняя горожанка является участницей преступной схемы по обналичиванию сертификатов на материнский капитал. Риелтор вместе с сообщником — директором кредитного потребительского кооператива, помогала жительницам региона получить средства маткапитала в обход установленных законом условий. С обладательницами сертификатов заключались фиктивные договоры займа, по которым деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий, а затем документы с ложными сведениями передавали в отделение Социального фонда РФ для получения выплат, считает следствие.

Фигурантке предъявлено обвинение в совершении 24 фактов хищения средств и одном покушении на мошенничество при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Всего у Социального фонда РФ было похищено более 12 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.