Фигурант дела о вымогательстве у российских пилотов получил 18 лет

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Германа Григоренко к 18 годам в колонии строго режима и штрафу 45 млн руб. Его признали виновным в получении взяток и участии в преступном сообществе.

По версии обвинения, участники ОПС, возглавляемой тогдашним руководителем управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев, в течении трех лет вымогала деньги у российских пилотов. Фигуранты блокировали данные о летных свидетельствах в реестре Росавиации, после чего летчиков не допускали к полетам. За снятие ограничений они требовали по 1,5 млн руб. Роль господина Григоренко заключалась в передаче взяток тогдашнему главе отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максиму Павлюкову.

Герман Григоренко признал вину по трем эпизодам из 11. В прениях прокурор просил приговорить его к 19 годам колонии строгого режима. В марте 2025 года Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил Максима Павлюкова к 8 годам. Также в данным момент в другом столичном суде рассматривается уголовное дело жены господина Григоренко и бывшей чиновницы Росавиации Жанны Григоренко.