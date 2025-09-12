Бали открыл сезон дождей

На Бали объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. Оно будет действовать минимум неделю. По информации местных СМИ, 18 человек погибли, а десятки пропали без вести. Дожди начались во вторник, 9 сентября. В некоторых районах уровень воды поднялся выше полутора метров. Также были повреждены линии электропередач, а местами произошли оползни. Сотни людей эвакуированы в безопасные места. На опубликованных в сети кадрах также видно, как мотоциклы и автомобили оказываются под водой, а поток сносит дома и постройки.



Фото: Dicky Bisinglasi / Reuters

В некоторых районах крупнейшего города острова — Денпасара — уровень воды достигал трех метров, рассказал “Ъ FM” местный житель Маде Супарта. По его словам, это первое крупное наводнение на Бали за последние годы: «Вчера было сильное наводнение. Причина — сильный дождь, который шел больше полутора дней. Плюс утром начинается прилив. Денпасар находится на побережье, там вода доходит до уровня трех-четырех метров. Но сейчас уже светит солнце. Первый раз в этом году был сильный дождь».

Одной из причин наводнения могла быть неэффективная работа дренажной системы на острове, объясняет основатель девелоперской компании Lyvin Properties Александр Соковых, который живет на Бали: «Удивительно, что именно в этот раз такую шумиху вызвало наводнение. Активно выкладывают в сеть кадры, на которых сносит дома, по улицам плавают машины, эстакада затоплена. Это бросается в глаза, об этом прикольно писать. Но, по сути, такое на Бали случается каждый год. Сейчас кончился сухой сезон, и началось межсезонье. За сухой сезон много что попадает в дренажную систему, никто ее, конечно, здесь не чистит. И как только случается первый сильный дождь, дренажная система прекращает работать.

В районе, который находится в низине, подвалы и эстакады заполняются водой. И мы ждем, когда остановится дождь. Хорошо, что у нас нет муссонных дождей. Но буквально за полдня выпало столько осадков, что многие районы оказались затоплены — об этом даже сообщали в новостях. Что касается количества погибших на Бали, сложно сказать. Кто-то говорит пять человек, кто-то семь. Говорили, что в отдельных районах вода поднималась до полутора метров. Это в первую очередь низины и места рядом с реками».

Тем не менее ни ливни, ни режим ЧС не оказали ощутимого влияния на турпоток на остров, говорит президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «На Бали ливневые дожди с подтоплением бывают два-три раза в год. Но надо учесть, что те кадры, которые мы видели несколько дней назад, не отражают картины туристической инфраструктуры. Подтопления были в центре города, и они очень быстро прошли. Сейчас мы уже показываем туристам кадры с солнцем и красотой Бали, где никаких последствий ливней нет. Мы не фиксируем снижение спроса, более того, есть рост популярности Индонезии в целом.

Есть и прямые, и транзитные перелеты: рост количества поездок на текущий момент составляет 37%.

Впереди высокий туристический зимний сезон, и очень многие выбирают долгосрочные поездки на Бали, арендуя недвижимость».

Прежде о наводнениях со смертельным исходом на острове сообщалось в 2020-м, 2024-м и 2025-м годах. Громкий случай произошел в 2017-м, когда из-за оползня, погибли 12 местных жителей, в том числе и годовалый ребенок.

Андрей Дубков