ЦБ не рассматривал снижение ставки на два п.п.

Банк России не рассматривал снижение ключевой ставки сразу на два процентных пункта. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Рассматривались два варианта на заседании — это снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки»,— сказала она на пресс-конференции (трансляция ведется пресс-службой регулятора в ВК).

Аргументом за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия уже смягчились, добавила госпожа Набиуллина. Она подчеркнула, что инфляция с начала года замедлилась. Это задает направление на снижение ставки.

12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку с 18% до 17%. Большинство аналитиков прогнозировало снижение ставки до 16%. По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в России снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026-ом.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ замедлил снижение».

