Житель Троицка осужден на девять лет за покушение на беременную и двух детей

Суд в Челябинской области вынес приговор 31-летнему жителю Троицка, обвиняемому в покушении на убийство четырех человек, в том числе беременной женщины и двух детей, а также в умышленном поджоге (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, г, е» ч. 2 ст. 105, и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Преступление произошло вечером 18 февраля 2024 года. Следствие и суд установили, что пьяный житель Троицка на почве ревности совершил поджог жилого дома на улице Чкалова, чтобы убить беременную сожительницу, ее детей четырех и 10 лет, а также 61-летнюю мать гражданской жены.

Семья избежала гибели, благодаря своевременной помощи очевидцев. Они эвакуировали взрослых и детей из горящего дома. Размер материального ущерба, причиненного преступлением, превышает 590 тыс. руб.