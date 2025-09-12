В Белоруссии вырастили достаточно картофеля, чтобы не допустить его дефицита в магазинах, который был весной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на открытии реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий».

«Его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт… В этом году хороший урожай»,— приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии отметил, что ситуацию с нехваткой картофеля проанализировали и выявили многие факторы, которые к ней которые привели. Чтобы впредь страна не столкнулась с этой проблемой, по поручению господина Лукашенко были увеличены площади для посева картофеля.

На открытии комплекса «Лошицкий» глава Белоруссии также заявил о своей «страшной» любви к картошке и поручил подарить мешок картофеля художнице, которая подарила ему картину.