Лукашенко о «страшной» любви к картошке: «Вчера согрешил, съел»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал на встрече с минчанами, что «согрешил» вчера и съел картошку. Как объяснило агентство БЕЛТА, глава государства имел в виду нарушение соблюдаемой им диеты.

Президент посетил комплекс «Лошицкий» в Минске, где юная художница Евгения подарила ему свою картину. В качестве ответного жеста Александр Лукашенко поручил своим подчиненным передать девушке мешок картошки. После этого он решил уточнить, любит ли художница картошку. И получил положительный ответ.

«Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел»,— совершил ответное признание господин Лукашенко, как пишет БЕЛТА, «очевидно, имея в виду определенную диету, которой старается придерживаться».

Как сообщает белорусское агентство, страна получила хороший урожай в этом году. По словам президента, картофеля хватит даже для экспорта, а зерна с учетом рапса «намолочено» с полей Белоруссии уже около 9 млн. «Это значит – будем с хлебом, — сказал Александр Лукашенко. — Будем с картошкой».