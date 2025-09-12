В Челябинске открыли троллейбусное депо за 3 млрд рублей

В Челябинске после реконструкции начало работать троллейбусное депо №2, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Инвестиции в проект составили более 3 млрд руб.

Обновление объекта стало финальным этапом модернизации троллейбусной инфраструктуры. Депо построили как предприятие полного цикла с диспетчерской, производственным корпусом и автоматической мойкой, стоянкой, производственными участками и новой тяговой подстанцией. Оно в четыре раза больше депо №1 на улице Артиллерийской, открытого в сентябре 2024 года, а его мощности больше в семь раз. На территории может размещаться не менее 150 троллейбусов.

Планируется, что на площадке будут работать до 1,1 тыс. сотрудников. На территории объекта будет происходить и обучение водителей: от дистанционного мониторинга здоровья до инструктажа и выхода на линию. Отрабатывать сложные маневры потенциальные работники смогут в безопасной виртуальной среде в VR-очках.

На открытии депо присутствовали полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш и глава города Алексей Лошкин. Проект реализовали в рамках концессионного соглашения с «Синарой» по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. В городе планируется дальнейшее расширение сети: сейчас работают пять маршрутов, в планах — запустить еще шесть в течение этого и следующего года по мере укомплектования водительских бригад.

Виталина Ярховска