В России в 2025 году откроется рекордное число фудхоллов

В 2025 году в России планируется открытие 34 новых фудхолла — максимальное значение за все время существования сегмента. Общее число фудхоллов в стране к концу года может достигнуть 140, занимая площадь 400 тыс. кв. м, сообщают эксперты рынка. Наибольшая концентрация фудхоллов зафиксирована в Москве и Подмосковье (55% от общего числа) и Санкт-Петербурге (15%).

Основным фактором роста рынка фудхоллов в текущем году стала востребованность таких проектов со стороны владельцев торговых центров, стремящихся привлечь посетителей в условиях кризиса рынка торговой недвижимости. Около 72% новых проектов разместились именно в торгцентрах, что помогает удержать арендаторов и увеличить их оборот. Кроме того, открытие фудхолла обходится дешевле открытия ресторана (3–5 млн руб. против 25–50 млн руб.).

Несмотря на рост, эксперты отмечают усиление конкуренции и увеличение числа закрытых проектов, особенно в локациях с высоким трафиком. За последние три года число закрытых проекто выросло: в 2023 году — семь, в 2024-м — десять, за восемь месяцев 2025 года — еще семь. В ближайшие годы темпы открытия новых фудхоллов стабилизируются, так как рынок приближается к насыщению, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».