Подросток на электросамокате обстрелял прохожего из пневматики на проспекте Шаумяна

Вечером 7 сентября у дома 22 по проспекту Шаумяна в ходе конфликта неизвестный, передвигавшийся на электросамокате, несколько раз выстрелил в 39-летнего петербуржца из пневматического пистолета и скрылся, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился в больницу с травматическими ранениями затылка и правого предплечья. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Через два дня потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого у дома 6 по Большеохтинскому проспекту 10 сентября. Им оказался 15-летний житель Самарской области. Пистолет был изъят, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Сейчас подросток находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Сертолово группа подростков повредила автобусную остановку и выстрелила в прохожего, который сделал им замечание, из пневматического пистолета.

Андрей Маркелов