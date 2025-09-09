Повредившего остановку и выстрелившего в прохожего подростка задержали в Сертолово

Полиция 8 сентября задержала на Молодежной улице в Сертолово 17-летнего жителя деревни Агалатово, который вместе с компанией повредил городскую автобусную остановку и выстрелил в 39-летнего прохожего из пневматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Оружие у несовершеннолетнего изъяли.

Об инциденте в Сертолово «Ъ-СПб» сообщал накануне, 7 сентября. Тогда по горячим следам полицейские задержали 15-летнего местного жителя. Он в присутствии матери рассказал, что его знакомый выстрелил в прохожего из-за того, что тот сделал замечание. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК РФ (Вандализм).

Андрей Маркелов