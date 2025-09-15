38% авиабилетов в Казань этим летом забронировали из Москвы

Больше всего авиабилетов в Казань (38%) летом 2025 года были забронированы из Москвы . Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Число туристов из Санкт-Петербурга в Казань составило 22% от всех прилетевших. Далее по популярности идут бронирования из Сочи (9%), Минеральных Вод (3%), Екатеринбурга (2%) и Махачкалы (2%).

Спрос на перелеты в Казань из Уфы вырос на 80%, из Екатеринбурга — на 77%.

34% перелетов за лето пришлось на июль. Средняя продолжительность поездки в столицу Татарстана — 5 дней, с детьми прилетают 8% туристов.

Ранее сообщалось, что Казань в 2025 году получила 80 млн руб. туристического налога.

Марк Халитов