Республика Татарстан с начала 2025 года получила более 80 млн руб. за счет введения туристического налога. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минфина Татарстана.

Татарстан получил 80 млн рублей туристического налога в 2025 году

Больше всего получила Казань — 69,4 млн руб., что составляет 86% от общей суммы поступлений. Остальные средства поступили в местные бюджеты других муниципальных образований.

Туристический налог в Татарстане был введен с 1 января 2025 года в Казани и других поселениях республики. Налог составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, но не менее 100 руб. в сутки с человека. Сейчас налог действует в Казани, Зеленодольске и Болгаре, а также в нескольких поселениях Зеленодольского, Верхнеуслонского и Спасского района.

Ранее сообщалось, что по предварительным прогнозам новый налог сможет добавить свыше 150 млн руб. в городской бюджет Казани.

