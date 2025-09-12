Явка на выборах в гордуму Ижевска на 15:00 составила 8,97%

Явка на выборах в гордуму Ижевска в первый день голосования, 12 сентября, на 15:00 с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 8,97%. Такие данные приводит региональный избирком.

По данным системы ЦИК РФ, самая высокая явка зафиксирована в избирательных округах Центральном (10,58%), Колтоминском (10,42%) и Заводском (10,08%). В аутсайдерах по явке — Московский (6,83%), Железнодорожный (7,18%) и Александровский (7,21%).

Явка на выборах в гордуму Можги по тем же параметрам — 11,36%.

Напомним, 12 сентября в Удмуртии начался выборный процесс депутатов в муниципальные парламенты всех городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе запустилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Сегодня, 12 сентября, в 08:00 были открыты первые 323 избирательных участка для 540 тыс. избирателей в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября.