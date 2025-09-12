В Удмуртии начались трехдневные выборы в гордумы и Госсовет

12 сентября в Удмуртии начался выборный процесс депутатов в муниципальные парламенты всех городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы двух депутатов в Госсовет региона. Выборы продлятся до 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным регионального избиркома, сегодня в 08:00 были открыты первые 323 избирательных участка для 540 тыс. избирателей в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах. Впервые в регионе запустилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00. Участковым комиссиям в этих муниципалитетах было передано более 964 тыс. избирательных бюллетеней.

В Сарапуле, Воткинске и Глазове голосование пройдет в один день, 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах стартовало с 3 сентября. По данным двухдневной давности, таким правом воспользовались 15 тыс. избирателей.

Напомним, 11 сентября на базе штаба городских проектов «Лифт» в Ижевске открыли Ситуационный центр корпуса общественного наблюдения. Он будет следить за голосованием в течение всех выборов. В центре находятся юристы, члены мобильной группы, операторы горячей линии. Общественная палата Удмуртии подготовила около 1 тыс. наблюдателей, их направят на участки.

Всего на выборы в гордумы и Госсовет зарегистрированы 811 кандидатов из 876 выдвинутых. В результате выборов будет распределено 137 мандатов (135 — гордумы, 2 — региональный парламент).