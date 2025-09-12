Минобороны России подтвердило уничтожение украинского Су-27

Воздушно-космические силы России сбили Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Других подробностей в ведомстве не приводят.

Накануне об упавшем истребителе сообщила 39-я бригада тактической авиации Вооруженных сил Украины. Самолет разбился при выполнении боевого задания на территории Запорожской области, сообщили в воинском формировании.

Су-27 относится к реактивным истребителям четвертого поколения. Первый полет состоялся еще в 1977 году, официально на вооружение самолет был принят в 1990-м. Его до сих пор используют армии России, Украины, стран СНГ, а также несколько африканских и азиатских государств, включая Вьетнам и Индонезию.