Армия Украины признала потерю Су-27 при выполнении боевого задания

39-а бригада тактической авиации ВСУ сообщила, что на территории Запорожской области разбился истребитель Су-27 при выполнении боевого задания. Летчик погиб. Ему было 30 лет. Обстоятельства крушения выясняются.

Министерство обороны России в последний раз сообщало о сбитом украинском Су-27 28 августа.

Су-27 — всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Разработан ОКБ «Сухой». Самолет применяется для завоевания превосходства в воздухе, ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.