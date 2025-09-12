104 французских депутата подписали проект об импичменте Макрону

Во Франции 104 депутата парламента подписали проект резолюции о начале процедуры импичмента президенту Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщила председатель парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария ... подписали предложение, — заявила политик в X. — Макрон должен уйти в отставку».

Проект резолюции направили в парламент 8 сентября, после массовых протестов по всей стране под лозунгом «Заблокируем все». Манифестанты выражали недовольство экономической политикой и бюджетными сокращениями. Они перекрывали дороги и блокировали административные здания.