На протестах во Франции задержали почти 500 человек

В результате массовых протестов во Франции под лозунгом «Заблокируем все!» полиция задержала уже 473 человека, сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

По данным министерства, 203 задержания приходится на Париж. Из всех задержанных 339 человек в итоге были заключены под стражу. Телеканал также сообщил, что 13 сотрудников получили легкие ранения в столкновениях с протестующими.

Согласно информации МВД Франции, акция насчитывает 175 тыс. участников по всей стране. С начала протестов демонстранты возвели в стране 262 баррикады.

Демонстранты во Франции выступают против перераспределения бюджета страны. Правительство взяло курс на жесткую экономию. Так, согласно законопроекту, который представил бывший премьер-министр страны Франсуа Байру, власти страны хотели отменить пару праздничных дней, сэкономить на отсутствии индексации пенсий и соцвыплат, а также перераспределить €3,5 млрд на увеличение расходов Минобороны.

