Сбер снизит ставки по ипотеке и кредитам после решения ЦБ

Сбербанк с 15 сентября снижает ставки по базовым ипотечным программам на 1-2 процентных пункта (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Это произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 17%.

При первоначальном взносе от 20,1% снижение ставки составит 1 п. п., при взносе от 30,1% — 1,5 п. п. Если взнос превысит 50,1%, то ставка снизится на 2 п. п.

Минимальная ставка на покупку первичного жилья составит 17,4%, для вторичного — 17,8%.

Банк снизит ставки по потребкредитам, минимальная составит 19,9% годовых. Минимальная ставка по вкладу с 15 сентября составит 15,5% годовых на срок три месяца.