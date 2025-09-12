Персонализация, винтаж и офисный шик

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие тренды этой осенью задает поколение Z, осознанном потреблении, винтажном стиле и оформлении рабочего пространства.

Сервис Pinterest опубликовал отчет о трендах осени 2025. Согласно ему, поколение Z (теперь таких пользователей площадки более половины) совершает масштабный переход к экономным и экологичным покупкам, делая секонд-хенд не только сознательным выбором, но и стильным. Поиски по запросу «находка мечты, чтобы сэкономить» резко возросли на 550%. «Эстетику винтажной осени» искали больше на 1 074%. И дело не только в гардеробах, которые становятся более продуманными. Идеи, помогающие сберечь бюджет на кухне и в декорировании дома, тоже пользуются популярностью, их ищут чаще на 1012% и на 283% соответственно.

Сентябрь — старт делового сезона, и как бы ни хотелось задержаться в лете, многим приходится приезжать в офис или обустраивать рабочее пространство дома. Число запросов на преображение офиса возросло на 2767%. Границы между личным и рабочим стираются: пользователям платформы хочется добавить красок, графичности и винтажных деталей. Отмечают также возвращение ар-деко: дизайнерская плитка и акцентные цвета интересуют многих.

Тренд на загородные ретриты при этом сохраняется. Вообще, эстетика загородной жизни продолжает волновать пользователей соцсетей. Молодое поколение стремится создать вокруг себя аутентичное и персонализированное пространство или окунуться в него во время сельского путешествия. Идеальное сочетание — загородный дом и время, уделенное кулинарным экспериментам. Все усилия направлены на проживание уникального личного опыта. Все необходимое для этого бизнесу и предстоит предложить аудитории в этом сезоне.

