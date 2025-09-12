МИД Германии вызвал посла России в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше

Посол России в Германии вызван в МИД из-за инцидента с беспилотниками в Польше, сообщили во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

«Направляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО (Владимир. — "Ъ"), Путин ведет себя опасно и неприемлемо. Поэтому сегодня в МИД был вызван российский посол,— говорится в посте, размещенном в официальном аккаунте МИД ФРГ в Х. — НАТО твердо стоит на своем, чтобы

защищать территорию нашего альянса и нашу безопасность».

Российских дипломатов также вызвали внешнеполитические ведомства Польши, Литвы, Испании и Франции.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Руководство страны возложило вину на Россию, в НАТО активизировали 4-ю статью устава, которая предусматривает «консультации» стран-членов. Между тем в Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК. По их словам, максимальная дальность российских дронов не превышает 700 км.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неопознанные прилетающие объекты».

Анастасия Домбицкая