Российские бобслеисты и скелетонисты не примут участия в отборе на Олимпиаду

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Решение было принято на конгрессе IBSF, который прошел в Милане. По данным «СЭ», 34 делегата проголосовали против участия россиян, 9 — за, остальные 6 воздержались.

Спортсмены отбираются на Игры на основании рейтинга IBSF, который формируется исходя из их результатов на международных соревнованиях, проходящих под эгидой федерации. Атлеты получают квоты от Национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, затем IBS перераспределит неиспользованные квоты.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова