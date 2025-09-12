Захарова: на Западе пытаются спровоцировать «уличную» смену режима в Сербии

Россия считает присутствие депутатов Европейского парламента на протестах в Сербии грубым вмешательством во внутренние дела государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы оцениваем, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как абсолютно спекулятивную попытку стимулировать вот такую уличную смену режима»,— сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС). По ее словам, Россия видит, что действия Европы — это отработанный ход.

Госпожа Захарова добавила, что подобное поведение депутатов ЕС стало «шаблоном». Она привела в пример гуманитарную помощь на майдане в Киеве и назвала ее «псевдосолидарностью» с народом, которую проявили представители Евросоюза.

Протесты в Сербии начались 1 ноября 2024 года после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Обстановка в стране обострилась в середине августа. Митингующие начали противостоять полиции и блокировать дороги. На этой неделе на акции протеста в Сербии пострадали трое полицейских.