«Салаватстекло» может взять в кредит у Альфа-банка до 2 млрд рублей

Совет директоров АО «Салаватстекло» одобрил соглашение с Альфа-банком о порядке и условиях кредитования. Максимальный размер взятого у банка кредита может составить 2 млрд руб., следует из публикации в Центре раскрытия корпоративной информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение рассчитано до конца 2032 года. Планируется, что каждый отдельный кредит будет предоставляться не более чем на три года. Фиксированная процентная ставка не должна превышать 25% годовых, плавающая может быть выше ключевой ставки ЦБ РФ не более чем на 5%. Каждый день просрочки по обязательствам будет караться штрафом в 0,2% от суммы невыплаченного долга.

Общая сумма процентов за весь период соглашения может достичь 3,7 млрд руб.

АО «Салаватстекло» является одним из основных российских производителей листового стекла. Компания зарегистрирована в Салавате, с нею аффилированы предприятия в Башкирии, Дагестане, Саратове, Саудовской Аравии. 75% акций компании принадлежит ООО «Компания "РИА"» Радика Султанова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Салаватстекла» составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Идэль Гумеров