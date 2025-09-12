Имущество на 600 тыс. рублей изъяли в Петербурге при проверке торговцев

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга продолжают ликвидацию мест незаконной торговли. В рамках рейда у продавцов изъяли орудия и предметы на 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Фото: Пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

Специалисты фиксировали нарушения в Приморском и Невском районах. По информации комитета, около станций «Пионерская» и «Дыбенко» наблюдается повышенная активность правонарушителей. Несанкционированная деятельность стала причиной оформления свыше 30 протоколов по ст. 44.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за август в Петербурге изъяли более 6 тонн фруктов и овощей у нелегальных торговцев.

Татьяна Титаева