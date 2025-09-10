За месяц в Петербурге изъяли более 6 тонн фруктов и овощей у нелегальных торговцев

В ходе проходивших в августе рейдов против незаконной торговли сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) изъяли более 6 тонн овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Рейды проходили на территориях у станций метро «Пионерская», «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Звездная», «Удельная», «Старая Деревня», «Крестовский остров», «Комендантский проспект» и «Озерки». Всего пресекли 162 нарушения.

В ходе мероприятий сотрудники комитета демонтировали незаконные торговые точки и автосервисы. В основном киоски и павильоны убирали улицах Ильюшина,Савушкина, Олеко Дундича и Кржижановского, проспекте Испытателей и Народной улице.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что наезд пытавшегося скрыться от рейда торговца на сотрудника ККИ сочли насилием в отношении представителя власти.

Артемий Чулков