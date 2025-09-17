Ученые Московского физико-технического института совместно с компанией ООО «СейсмикЛаб» создали систему определения объемной загрузки «Умная мельница» (Smart Mill), которая позволяет оптимизировать работу мельниц для измельчения руды на горно-обогатительных фабриках. Разработка поможет горнодобывающим предприятиям сократить расходы на десятки миллионов рублей в год.

Мельницы используются на горно-металлургических предприятиях для переработки руды и других материалов до необходимой фракции. Одна из основных проблем здесь — невозможность точно контролировать объемную загрузку мельницы из-за меняющейся плотности руды и износа оборудования. Существующие методы измерения (весовой и виброакустический) дают высокую погрешность, что приводит к огромным потерям на износ и, как результат, недополученной выручке.

Решение этой проблемы было совместно разработано компанией ООО «СейсмикЛаб» и Центром научного программирования Института ИИ МФТИ. Наши ученые предложили создать программное обеспечение, которое позволяет оценивать ключевые параметры промышленных мельниц. В МФТИ реализовали систему онлайн-мониторинга и управления «Умная мельница».

«Без использования вспомогательных систем и оборудования на предприятиях мельницы работают вслепую, без точного понимания, что происходит внутри барабана. Это приводит к перерасходу электроэнергии, преждевременному износу оборудования и потерям в процессе переработки руды. При этом один день простоя мельницы приводит к потерям порядка 50 млн руб. Наша система решает эти проблемы за счет предиктивной аналитики и алгоритмов машинного обучения. Она в реальном времени анализирует данные с датчиков и точно определяет объемную загрузку вне зависимости от помех и изменения свойств руды»,— объясняет руководитель проекта и руководитель направления «Геометаллургия» в Институте искусственного интеллекта МФТИ Дания Киреева.

Разработанная система Smart Mill в режиме онлайн отслеживает уровень загрузки мельницы, скорость вращения барабана и степень износа защитного покрытия (футеровки). На основе этих данных автоматически подбирается оптимальный режим работы оборудования. По расчетам разработчиков, внедрение системы позволит увеличить срок службы футеровки на 10–30%, повысить объем переработки руды на 0,5–1,5%, снизить энергопотребление на 1–2% и сократить количество внеплановых ремонтов.

Ожидается, что предприятиям внедрение системы принесет экономию от 130 млн руб. в год. Окупаемость системы составляет три-шесть месяцев. Разработка уже вызвала интерес у крупных горно-металлургических компаний. Было проведено несколько опытно-промышленных испытаний на обогатительных фабриках крупнейших горнодобывающих предприятий России и СНГ. В ближайших планах —осуществить переход из ОПИ на стадию промышленного внедрения и расширить перечень потенциальных заказчиков на российском и зарубежном рынках.

Пресс-служба МФТИ