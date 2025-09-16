Как научить инновациям

Технологические инновации — двигатель современной экономики, но преподавание технологического предпринимательства на университетском уровне связано с рядом сложностей. Какие-то форматы с трудом интегрируются в образовательные программы российских вузов, какие-то не учитывают маркетинговую составляющую или недостаточно мотивируют студентов технических специальностей. Или, наоборот, учат продавать инновационные продукты, но не создавать их.

Профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш

Фото: Тимур Сабиров, Сколковский институт науки и технологий

Фото: Тимур Сабиров, Сколковский институт науки и технологий

Профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш рассказал «Ъ-Науке», как он видит оптимальный на сегодня путь подготовки инновационных предпринимателей, и поделился многолетним опытом проведения интенсивной программы, на которой первокурсники магистратуры за месяц придумывают, представляют потребителям и доводят до ума инновационный продукт.

— У нас разговор об инновациях. Кто-то скажет, что это просто модное слово, от которого люди подустали. Что за ним стоит?

— Слово действительно модное, но тому есть причины. Люди увидели, как мир изменился после изобретения интернета, литийионных аккумуляторов и вот теперь — искусственного интеллекта. Масштабные технологические прорывы делаются на горизонте десяти лет небольшой группой людей.

— Которые могут на этом заработать?

— С одной стороны, да, сами новаторы знают, что могут обогатиться. С другой стороны, та экономика, к которой они принадлежат, тоже крепнет. Инновации приносят личное счастье новаторам, экономическую стабильность государству и меняют жизнь потребителя.

— Но и до тех прорывов, которые вы назвали, было ведь понятно, что новые технологии могут резко менять мир?

— Вообще-то мы живем в этой парадигме уже по меньшей мере лет сто. Но даже тридцать лет назад многие еще считали, что общество вполне может выжить в модели, построенной на консервативных технологиях: строить дороги и больницы, добывать нефть и газ, а остальное приложится. Сейчас становится очевидным, что экономике нужны технологические инновации.

— Где их добыть, на каких месторождениях?

— Всем бы хотелось научиться создавать места и находить людей, которые порождают инновации. Как ни банально это звучит, в основе всего — преподавание. Пока мы не начнем преподавать инновации широким массам населения, цепная реакция создания инновационных мест, коллективов и разработок не пойдет.

— В одном из таких инновационных мест вы как раз работаете?

— Да, Сколтех создавался 13 лет назад именно с целью развития инноваций. В нашей миссии это называется транслировать научное знание в практические применения. Поэтому с первого дня своего существования Сколтех включился в разработку новых методов преподавания инноваций людям.

— Как вообще учат инновациям? Приходит коуч и проводит личностный тренинг в духе «поверь в себя и измени мир»?

— Кстати, не без этого. Когда создавался Сколтех, мы сразу стали изучать мировой опыт, базовые методы преподавания инноваций, и один из них можно назвать «вдохновляющим» — это не университетский подход. Люди собираются в большом количестве и вдохновляют друг друга мотивационными речами.

— Но на одном энтузиазме далеко не уедешь?

— Да, тут встречаются разные крайности. Или так, или лекционно-семинарский метод: берется учебник, который расписывает 20 шагов создания стартапа. И каждая тема прорабатывается сначала через лекции, затем через семинары. Такое мы видели 13 лет назад и до сих пор наблюдаем: опытный и хороший преподаватель сначала читает лекцию о том, как надо строить стартап. Потом предлагает студенту рассказать, как тот будет строить стартап. И на этом все. Мотивации бросить все и начать строить стартап у студента не возникает.

В итоге, если брать среднего российского инженерного студента, лекционно-семинарский метод заставляет его хорошо подумать об инновациях, при этом не мотивирует к реальным действиям. А метод мотивационных речей а-ля Тони Роббинс, безусловно, заставляет нескольких студентов что-то начать, но, не имея фундаментальной поддержки и базы, они далеко не уходят.

— А если не ограничиваться мотивационными речами и теорией?

— За границей довольно популярны буткемпы: берется группа студентов и запускается в интенсивную проектную деятельность. Их вывозят в отдельное место, где им дается возможность творить под надзором мастеров и трекеров. Больше всего это распространено у программистов. В России пока буткемпов мало. И важно понимать: если они не вписаны в основную образовательную программу вуза, то у студентов начинаются сложности.

Второй формат практического преподавания, который давно существует, в том числе и в России,— это хакатон. Корпорация задает тему, ставит задачу. На эту тему выходят команды, и если они справляются, то могут получить денежный приз и пойти на работу в корпорацию. А если нет, то на этом все заканчивается. Поэтому образовательная ценность хакатонов не очень понятна: они имеют не педагогический, а проектно-корпоративный характер.

В итоге в силу своей занятости в институте студенты с трудом могут конкурировать за корпоративные задания, а буткемпы им не подходят, потому что заточены под сложившихся профессионалов, а не студентов.

— Тогда какой формат, на ваш взгляд, может быть эффективен?

— Поначалу, 10–13 лет назад, мы пытались пользоваться теми методами, которые тогда были известны. Это все, что я уже перечислил: лекции, семинары, мотивационные тренинги, хакатоны и буткемпы. Когда стало ясно, что нужно искать что-то новое, совместная команда Сколтеха и Массачусетского технологического института (США) придумала концепцию «Мастерской инноваций» — это необычная комбинация акселератора, хакатона и буткемпа, которая наложена на реалии российского инженерного образования и учебной программы Сколтеха.

— Сколько длится эта программа?

— Один месяц. Сентябрь.

— По какому принципу на нее отбирают студентов?

— А вот это очень важный момент. Мы не делаем различия между теми, кто желает заниматься инновациями или нет. Между химиками, физиками, биологами и так далее. Если ты поступил в институт, то первое, что ты делаешь, — это идешь на «Мастерскую инноваций». Мы весь поток магистрантов, порядка 300 студентов, заводим на этот курс, разбиваем на 60 команд по 5 человек, и весь сентябрь они с утра до вечера не занимаются ничем, кроме инновационного предпринимательства. Этот курс сочетает в себе мотивационную составляющую, проектную деятельность и очень точечную теоретическую поддержку — не более 3% от общего количества часов.

— Пришел магистрант 1 сентября учиться, а к 30 сентября — что? Он должен представить продукт?

— 1 сентября они приходят, понятия не имея, что происходит. К 8 сентября у них появляется идея, в которую им самим страшно верить, но она есть: кого-то на нее натолкнули ученые, кого-то — один из приглашенных менторов (например, в этом году среди них — основатель «ТенЧата» Семен Теняев), а кто-то так проникся духом технологического предпринимательства, что уже нашел свою идею сам. К 12 сентября появляется первый прототип, и 15 сентября вдруг первый потребитель восторженно говорит: «Ребята, то, что вы делаете,— это важно, а ваш прототип вызывает у меня доверие». Дальше продукт улучшается итерациями на основе обратной связи. Примерно так.

— Откуда у первокурсников магистратуры прототип?

— В Сколтехе работает очень серьезная мастерская прототипирования — «Фаблаб». Там есть 3D-принтеры, около сотни различных станков, инструментов, десятки материалов и, что немаловажно, команда, которая имеет как профессиональные, так и педагогические навыки. Выстроена система лабораторных работ, на которых студенты под руководством трекеров выполняют быстрое прототипирование. Студенты убеждаются, что они могут за несколько часов построить что-то на основе технологии, о которой даже понятия не имели. Это называется «быстрый успех».

— В этом и заключается мотивирующая составляющая?

— Не только в этом. Если у студента не сформирована мотивация, он потерялся и не может разобраться, как работает вся эта инновационная история, он получает поддержку от профессоров и трекеров. Просто кому-то нужнее помощь с технической стороны — скажем, по экономике или искусственному интеллекту, а кому-то — с точки зрения так называемых мягких навыков. На них как раз делается упор в первую неделю: проводятся занятия по командообразованию, лидерству, поиску личного вдохновения.

— Обратную связь по своему продукту студенты получают от реальных потребителей?

— И от менторов. Сначала команда проводит валидационную демонстрацию прототипа потребителям, проводит с ними интервью. Обратная связь интегрируется в большие доклады и представляется группе опытных приглашенных бизнесменов, которых мы называем менторами. Они тоже дают оценку проектов.

— Сколько вообще людей нужно, чтобы провести такой курс?

— Сейчас в команде — страшно сказать! — больше ста человек. Это от 5 до 15 профессоров, от 50 до 70 трекеров, которые менее опытны, чем профессора, но тем не менее это опытные люди. И от 20 до 30 административных сотрудников института, вовлеченных в планирование и обеспечение. Это сложное мероприятие с немаленьким бюджетом.

— Вы ставите цель, чтобы на выходе с курса команда продолжила работу?

— Это программа-максимум, да, но даже в идеальном сценарии мы не стремимся всех студентов превратить в технологических предпринимателей, ведь на каждого стартапера хотелось бы получить некоторое количество ученых и инженеров.

В конце курса каждая из 60 команд защищает свой проект, и около трети из них выходят в октябрь мотивированными: им понравилось заниматься технологическими инновациями, и они хотят попробовать продолжить. Но кто-то увлекается академической наукой, кто-то — коммерческими исследованиями и разработками для индустрии. В конечном итоге три-четыре команды в год получают грантовую поддержку от Фонда «Сколково» или Фонда содействия инновациям и уходят в дальнейшее развитие. Успешно и с большим размахом «Мастерская инноваций» идет пять лет, и за это время у нас появилось около 15 проектов, которые продолжили свою жизнь. Четыре из них уже имеют миллионные продажи.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов (справа) и генеральный директор АНО «Университет предпринимателей» Григорий Горчаков (слева) на подписании соглашения

Фото: АНО «Университет предпринимателей»

Фото: АНО «Университет предпринимателей»

— Насколько глубоко нужно знать научную часть тем, кто все-таки пойдет по предпринимательскому пути?

— Тут я человек предвзятый. Я работаю в Институте наук и технологий, и как человек, который любит свою работу, я верю, что науки и технологии лежат в основе всего. Кто-то со мной поспорит и скажет: в основе лежит бизнес-стратегия и маркетинг, а хорошего инженера талантливый бизнес-стратег всегда наймет себе на зарплату. Никто не знает, что первично — курица или яйцо. Мы в Сколтехе считаем, что каждый участник высокотехнологичного стартапа должен иметь хоть какую-то технологическую подготовку, должен своими руками написать хоть какой-то код и собрать хоть какое-то устройство. После этого может идти заниматься маркетингом. И у каждого стартапа должна быть интенсивная программа НИОКР — исследований и разработки продуктов. Иначе стартап не сможет сохранять конкурентоспособность. Истина, наверное, где-то посередине: в любом стартапе нужны люди из области научно-технологического предпринимательства и люди из бизнес-школы.

— А что сегодня предлагают бизнес-школы?

— Как раз один из трендов в преподавании инноваций наряду с лекционно-семинарскими курсами и хакатонами связан с бизнес-школами. Там мы видим большое количество проектных курсов, обычно семестровых. Как правило, такие курсы заточены на продажи и кастдев. Сравнительно легко взять команду с существующим прототипом и вести ее через воронку маркетинга. Лучше всех это делает Московская школа управления «Сколково». Там есть великолепные проектные курсы с одним важным недостатком: в них отсутствует прототипирование. Получается отрыв от практики.

— С 1 сентября в ряде московских вузов стартовал проект «Университет предпринимателей». Как вы участвуете?

— «Университет предпринимателей» — это новая инициатива (департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентства стратегических инициатив и АНО «Развитие человеческого капитала»), в рамках которой опытные предприниматели организуют собственные мастерские. Там они вместе со студентами и научными сотрудниками будут работать над созданием новых бизнес-проектов на базе восьми топовых вузов, в том числе Сколтеха, МФТИ и ВШЭ. То есть образование становится еще более практическим, эмпирическим и проектно ориентированным, чем раньше.

С нашим стилем преподавания эта концепция великолепно сочетается. Ведь в основе «Мастерской инноваций» — студенческая команда, которая сама делает «подвиги»: она сама принимает решение, какой проект делать, какой прототип делать, сама делает этот прототип и доносит его до потребителей. Добавление к этой команде опытного ментора с доказанным бизнес-опытом и обширными связями в индустрии должно принести команде огромную пользу.

В этом году к нам на курс впервые приехали три ярких наставника от «Университета предпринимателей». Они предложили студентам свои проекты и уже набрали команды. Пока мы не знаем, что из этого выйдет: это эксперимент. Надеюсь, что дальше эти проекты продолжат развиваться. В идеале студенты, которые подружились в рамках курса и увидели ценность менторов, уйдут со своим продуктом в полугодичный или годовой цикл развития проекта в рамках учебного плана «Университета предпринимателей». Это наша мечта. Встретимся через год-два и посмотрим, что получится

Беседовал Николай Посунько