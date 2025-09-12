В больницах остаются четверо пострадавших из-за взрыва на БСК

В лечебных учреждениях остаются четверо раненных из-за взрыва на площадке «Каустик» Башкирской содовой компании (АО «БСК») в Стерлитамаке. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Инцидент произошел 9 августа во время подготовки установки поливинилхлорида-винилхлорида к капитальному ремонту. Всего пострадал 41 человек, спустя два дня в больнице скончался 30-летний мастер по ремонту КИПиА. Следствие считает, что причиной взрыва стали халатность и пренебрежение требованиями промышленной безопасности — обвинение предъявлено директору по охране труда АО «БСК» и начальнику отдела Ростехнадзора.

Как рассказали в минздраве, травмы троих пострадавших, находящихся на госпитализации, носят легкий характер, один рабочий остается в тяжелом состоянии. Остальные выписаны.

Идэль Гумеров