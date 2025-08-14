Взрыв превратился в халатность

Причиной взрыва, произошедшего в субботу, 9 августа, на площадке «Каустик» Башкирской содовой компании (БСК), стала халатность и пренебрежение требованиями промышленной безопасности. Тогда в результате ЧП пострадали более 40 человек, один из которых скончался. Соответствующие выводы сделаны управлением СКР по Башкирии. Обвинения предъявлены директору по охране труда БСК Олегу Хурматуллину и начальнику отдела по надзору за взрывоопасными, взрывопожароопасными и химически опасными объектами Алексею Карпенко. Суд арестовал их до 9 октября.

Фото: Управление СКР по Башкирии

Фото: Управление СКР по Башкирии

Управление СКР по Башкирии предъявило обвинение фигурантам уголовного дела о взрыве на площадке «Каустик» Башкирской содовой компании — директору по охране труда БСК Олегу Хурматуллину и начальнику отдела по надзору за взрывоопасными, взрывопожароопасными и химически опасными объектами Ростехнадзора Алексею Карпенко. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), и халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Инцидент произошел в минувшую субботу во время подготовки комплекса поливинилхлорида-винилхлорида к капитальному ремонту. В БСК взрыв описывали, как «технологический инцидент» или «хлопок».

В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора сообщали, что взрыв произошел в цехе №29 производственного объекта первого класса опасности и сопровождался выбросом пиролизного газа в атмосферу. Предварительной причиной аварии называли разгерметизацию сварного шва технологического трубопровода.

При инциденте пострадал 41 человек. Спустя два дня в республиканском минздраве сообщили, что 30-летний сотрудник БСК — мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики — скончался.

В стационарах Уфы и Стерлитамака остаются 33 человека. Три из них — в крайне тяжелом состоянии, восемь — в тяжелом, 21 пострадавший находится в состоянии средней степени, один — легкой степени тяжести. Семь пациентов лечатся амбулаторно.

Как полагает следствие, «начальником отдела Ростехнадзора общее руководство деятельностью подчиненных фактически не осуществлялось, своевременное проведение плановых и внеплановых проверок, контрольно-надзорных мероприятий не организовывалось, в результате чего трубопровод хлористого водорода с июня 2025 года использовался за пределами срока его безопасной эксплуатации». При этом, отметили в СКР, Алексей Карпенко знал об истекших сроках безопасной эксплуатации устройств на предприятии.

В свою очередь господин Хурматуллин также был в курсе истекшего срока безопасной эксплуатации «значительного количества технических устройств на опасном производственном предприятии», отметили в региональном управлении ведомства. Однако при включении трубопровода он «не принял мер к приостановке производственного процесса и выводу его из эксплуатации, а также не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности», указано в пресс-релизе.

Советский районный суд по ходатайству следствия вчера арестовал обвиняемых до 9 октября. По месту их жительства прошли обыски.

Олег Хурматуллин — действующий депутат горсовета Стерлитамака. Отдел охраны труда БСК возглавил после 2018 года. В 2024 году в интервью «Стерлитамакскому рабочему» он заявлял, что обеспечение безопасных условий труда — наивысший приоритет для компании.

Адвокат господина Хурматуллина Рустам Файзуллин вчера от комментариев воздержался, сославшись на занятость.

В БСК ситуацию не комментировали.

Наталья Балыкова