Сто тонн кофе остановили в морском порту Петербурга из-за вредителя

Зеленый кофе в зернах весом 100 тонн не пустили в Россию через Большой морской порт Санкт-Петербурга. В нем обнаружили муху-горбатку, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Груз с кофе прибыл из Бразилии. На дне контейнеров заметили живые имаго насекомых по морфологическим признакам схожих с карантинным вредным организмом. В лаборатории установили, что товар доставлен с многоягодной мухой-горбаткой.

По причине наличия карантинного объекта сотрудники ведомства запретили ввоз в Россию 100 тонн кофе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за того же насекомого в Петербург из ЮАР не пустили четыре партии цитрусовых.

Татьяна Титаева