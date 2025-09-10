Сто тонн кофе остановили в морском порту Петербурга из-за вредителя
Зеленый кофе в зернах весом 100 тонн не пустили в Россию через Большой морской порт Санкт-Петербурга. В нем обнаружили муху-горбатку, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Груз с кофе прибыл из Бразилии. На дне контейнеров заметили живые имаго насекомых по морфологическим признакам схожих с карантинным вредным организмом. В лаборатории установили, что товар доставлен с многоягодной мухой-горбаткой.
По причине наличия карантинного объекта сотрудники ведомства запретили ввоз в Россию 100 тонн кофе.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за того же насекомого в Петербург из ЮАР не пустили четыре партии цитрусовых.