ФСБ сообщила о подавлении беспилотника ВСУ над Смоленской АЭС

Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ был подавлен украинский БПЛА. Сорвана террористическая атака на объект атомной энергетики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности России.

Ведомство показало фотографии обломков подавленного дрона. На одном из снимков видны выбитые окна здания, рядом с которым упал беспилотник. Примерно три часа назад пресс-служба станции сообщила, что АЭС функционирует штатно, все три энергоблока находятся в работе.

Утром 17 августа Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника самолетного типа над территорией Смоленской области. Как сообщал губернатор региона Василий Анохин, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.