У администрации США есть «все возможности» для того, чтобы побудить Украину прекратить конфликт. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уверена, что у нынешней американской администрации есть все возможности, чтобы побудить украинское руководство, так называемое, прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с представителем президента США Джоном Коулом заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркивал, что решение вопроса остается за странами Европы и руководством Украины.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал о о действительно «невероятном прогрессе» в украинском вопросе. При этом он отмечал, что главный вопрос заключается в том, смогут ли Россия и Украины выйти «в дверь мира». Вице-президент США уверял, что американская сторона «продолжает усердно работать над этим».

Анастасия Домбицкая