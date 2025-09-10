Вэнс назвал территориальные требования РФ по украинскому урегулированию

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине сосредоточены на двух ключевых вопросах: территориальных спорах и гарантиях безопасности, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фото: ALEX WROBLEWSKI / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс

По его словам, украинская сторона стремится получить конкретные гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены как европейскими странами, так и другими международными партнерами.

В то же время российская сторона, отметил господин Вэнс, стремится получить около 6 тыс. кв. км территории, которые пока не захвачены. «Это то, чего они хотят»,— сказал Вэнс в интервью телеканалу One America News.

Вице-президент США сказал, что сейчас речь идет о действительно «невероятном прогрессе», но остается вопрос, смогут ли Россия и Украины выйти «в дверь мира». «Мы продолжаем усердно работать над этим»,— добавил Джей Ди Вэнс.