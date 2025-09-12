Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о произведениях, которые будут представлены на выставке «Ман Рэй: Когда предметы мечтают» в Нью-Йорке.

Музей Метрополитен в Нью-Йорке получил от коллекционера из списка 200 лучших по версии ARTnews, попечителя музея Джона Притцкера, в дар 188 работ 37 ключевых деятелей авангардного искусства. Коллекция Bluff, как ее называют, включает работы таких художников, как Ман Рэй, Жан Арп, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Франсис Пикабиа. Она охватывает различные техники, включая коллажи, живопись, фотографии, объекты и работы на бумаге, а также редкие каталоги выставок и более 100 публикаций о дадаизме и сюрреализме. Пожертвование станет весомой частью предстоящей выставки музея «Ман Рэй: Когда предметы мечтают», которая открывается 14 сентября. Выставка, насчитывающая более 160 экспонатов, демонстрирует эксперименты Ман Рэя, в первую очередь с бескамерной фотографией, известной как рейограф.

Притцкер начал собирать коллекцию Bluff в середине 1990-х годов. В нее входят такие хрестоматийные работы Ман Рэя, как «Скрипка Энгра» (1924 год), изображающая художницу и исполнительницу Кики де Монпарнас (Элис Прин), сидящую спиной к зрителю. Талия ее обернута тканью, которая сменяется скрипичными отверстиями, наложенными на поясницу. Среди других важных работ коллекции — 11 работ на бумаге и два портфолио Дюшана, автопортрет-коллаж Макса Эрнста «Боксерская груша, или Бессмертие Буонарроти» (1920), а также «Сон Тобиаса» (1917) Джорджо де Кирико. Также представлена богатая подборка фотографий Ли Миллера, Чарльза Шилера и Эдварда Стайхена, а также керамика Беатрис Вуд.

О своей коллекции и пожертвованиях Притцкер сказал: «Меня давно интересует период между мировыми войнами и захватывающее сообщество художников, принадлежавших к дадаизму и сюрреализму. В процессе создания коллекции Ман Рэй был центральной фигурой, особенно как человек, способный переключаться между группами и объединять идеи. Художники его круга, такие как Марсель Дюшан и Франсис Пикабиа, были, как и Ман Рэй, вдохновителями и новаторами. Вместе эта группа разрушила барьеры между тем, что определяет живопись, скульптуру, текст, фотографию и многое другое — чем может быть само искусство. Я очень рад поделиться этой коллекцией, особенно в этот исторический и новаторский момент для Музея Метрополитен».

Дмитрий Буткевич