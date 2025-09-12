Рабочий попал под погрузчик на пивоваренном заводе в Петербурге

Погрузчик придавил 48-летнего рабочего из Узбекистана на территории пивоваренного завода «Бочкарев» в Петербурге, сообщает 78.ru.

Пострадавшего немедленно передали бригаде скорой помощи, которая отвезла рабочего в Александровскую больницу.

Врачи диагностировали у гражданина Узбекистана закрытые травмы груди и живота, ушибы грудной клетки и передней брюшной стенки. Состояние оценивают как тяжелое.

Андрей Маркелов