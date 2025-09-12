Япония вывела «Сахалин-2» из-под нефтяного потолка цен

Правительство Японии снизило порог цены на импорт российской сырой нефти с $60 до $47,6 за баррель. Соответствующее распоряжение вступает в силу с 12 сентября.

В пресс-релизе МИД Японии указано, что импорт сырой нефти из России по цене выше установленного предела, а также операции с капиталом, связанные с ее покупкой и морской транспортировкой, будут подлежать обязательному утверждению или получению разрешений. Эта мера является продолжением присоединения Японии к механизму потолка цен на российскую нефть, ранее внедренному странами «Большой семерки».

При этом Япония сделала исключение для поставок с проекта «Сахалин-2», который специализируется в основном на сжиженном природном газе (СПГ). Поставки нефти с этого проекта связаны с газовыми контрактами. Около 9% всего объема импорта СПГ в Японию приходится на «Сахалин-2».