Трест «Магнитострой» покупает санаторий в Башкирии за 86 млн рублей

ООО «Трест “Магнитострой”» (Магнитогорск) признано победителем торгов по продаже имущественного комплекса санатория «Талкас», принадлежащего правительству Башкортостана. Строительная компания из Челябинской области стала единственным участником аукциона, поэтому договор купли-продажи с ней планируется заключить по начальной цене 86,2 млн руб. Итоговый протокол опубликован в ГИС «Торги».

Санаторий «Талкас», расположенный в деревне Исяново Баймакского района Башкирии, находится под управлением ГУП «Башфармация». В 2024 году правительство республики включило объект в план приватизации имущества. Санаторий уже пытались продать в январе и августе этого года по начальной цене 87,2 млн, 86,8 млн руб. соответственно. Но на торги никто не заявился.

Имущественный комплекс санатория, созданного в 1931 году, включает движимые и недвижимые объекты общей площадью 9,2 тыс. кв. м. В том числе лечебно-диагностический и административные корпуса, 15 спальных и жилых корпусов, шесть домиков, столовую, две бани, магазин, котельную, гаражи, склады, фонтанный комплекс и другие объекты. Учреждение специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной и нервной системы, дыхательных путей, кожных, гинекологических и урологических заболеваний.

ООО «Трест “Магнитострой”» — крупная строительная компания в Челябинске. Занимается возведением жилых комплексов в Челябинске, Магнитогорске и Копейске. В том числе трест достраивал проблемный ЖК «Академ Riverside» в региональном центре. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала ООО принадлежит Сергею Лакницкому (брат застройщика Олега Лакницкого). В 2024 году выручка компании превысила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.